19. Spieltag Rio-Weltmeister Götze köpft Frankfurt zum Sieg gegen Mainz

Bewegender als das Spiel war die emotionale Verabschiedung des scheidenden Vereinspräsidenten Peter Fischer von den Eintracht-Fans, die ihn vor dem Spiel gegen die Mainzer feierten. „Danke, danke, danke, macht's gut, Familie. Bleibt so, wie ihr seid. Auf bald, macht's gut, eurer Peter“, sagte der beliebte 67 Jahre alte Unternehmern mit Tränen in den Augen. Nach mehr als 23 Jahren im Amt kandidiert er bei der Mitgliederversammlung am 5. Februar nicht mehr.