Bundesliga „Riesenfaktor“ Coman: Schub für FC Bayern im Endspurt

Endlich wieder Auswahl in der Offensive beim FC Bayern: Münchens Trainer Thomas Tuchel freut sich im Saisonendspurt vor dem Klassiker in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund auf Kingsley Coman (27) und Serge Gnabry (28). Coman kehrt nach einem Innenbandriss im linken Knie erstmals wieder in den Kader zurück, Gnabry hat unmittelbar vor der Länderspielpause schon seine beiden Kurzeinsätze mit jeweils einem Tor veredelt.