Bundesliga Ricken will BVB in erfolgreiche Zukunft führen

Watzke bleibt zwar bis zu seinem Ausscheiden Ende 2025 der Vorsitzende der Geschäftsführung, will sich aber in rein sportliche Belange nicht mehr einmischen: „Ich habe das nicht gemacht, um hier weiter die Fäden zu ziehen. Es wird definitiv keinen Anruf geben, um Lars zu sagen, mach das bitte so und so.“ Watzke wird nach eigener Aussage aber „den finanziellen Rahmen“ bei der Kaderplanung erarbeiten.