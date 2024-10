Borussia Dortmund Ricken freut sich auf Club-WM: Weltweites Schaufenster

Die Club-WM wird vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in elf US-Städten ausgetragen - in einem neuen Modus und mit gleich 32 Mannschaften, darunter der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Während FIFA-Präsident Gianni Infantino von einem „neuen Kapitel der Fußballgeschichte“ sprach, übte Ex-Nationalspieler Toni Kroos zuletzt scharfe Kritik. Der 34-Jährige nannte es „unverantwortlich“, ein weiteres Turnier in den Kalender zu packen.