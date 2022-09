Conference League : „Richtig gutes Kollektiv“: Kölner freuen sich auf Europa

Wolfsburg Nach dem erfolgreichen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga freuen sich die Spieler des 1. FC Köln jetzt auf ihre internationalen Spiele in Nizza oder Belgrad.

Dass etwa 10.000 Fans den FC zum ersten Conference-League-Spiel in Südfrankreich begleiten wollen, sei „nicht in Worte zu fassen“, sagte Torwart Marvin Schwäbe nach dem verdienten 4:2 beim VfL Wolfsburg. „Großes Lob an das ganze Team. Wir können mit dem Saisonstart sehr zufrieden sein. Die interessanten Wochen kommen jetzt. Wir werden alles dafür geben, dass es so weitergeht.“