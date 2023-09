Bundesliga „Richtig guter Job“: Terzic lobt BVB-Matchwinner Hummels

Der Verteidiger habe einen „richtig guten Job gemacht“, sagte der Coach nach der Partie. Hummels hatte in der 11. und 88. Minute getroffen - und damit maßgeblichen Anteil am zweiten Saisonsieg des BVB in der Fußball-Bundesliga. Der 34-Jährige traf in der 16. Saison in Serie und stellte damit einen Liga-Rekord ein. Zudem überholte er Frank Mill als ältesten Bundesliga-Doppeltorschützen in der Clubhistorie.