Ex-Dortmunder : „Rheinische Post“: Düsseldorf an Subotic interessiert

„Rheinische Post“: Düsseldorf an Subotic interessiert

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf will offenbar den früheren Dortmunder Neven Subotic in die Fußball-Bundesliga zurückholen.

Nach Informationen der „Rheinischen Post“ zeigt die Fortuna, die in der abgelaufenen Saison als Aufsteiger souverän die Klasse hielt, Interesse am 30 Jahre alten Innenverteidiger, dessen Vertrag beim französischen Erstligisten AS St. Etienne ausläuft. Er wäre damit ablösefrei.