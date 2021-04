FC Augsburg : Reuter zu Corona-Vorsicht: „Sind schon fast in Quarantäne“

Augsburg Der FC Augsburg fühlt sich vor dem Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga ausreichend geschützt gegen die Gefahr einer Corona-Infektion.

Geschäftsführer Stefan Reuter sagte auf die Frage, ob in den letzten Wochen noch eine völlige Isolation nötig sei, um die Meisterschaft sicher durchzubringen: „Wir sind schon fast in Quarantäne.“ Sein Team sei am Sonntag zusammen und fahre dann am Montag mit dem Bus zum Auswärtsspiel nach Frankfurt.