Borussia Dortmund : Reus wird wohl Bundesliga-Neustart verpassen

Hat sich eine langwierige Muskelverletzung in den Adduktoren zugezogen: Marco Reus. Foto: Bernd Thissen/dpa

Dortmund Fußballprofi Marco Reus wird wohl den noch für Mai erhofften Neustart der Bundesliga wegen seiner langwierigen Verletzung verpassen.

Zuletzt hatte Reus nach langer Verletzungspause gesundheitliche Fortschritte gemacht. Der 30 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler hatte sich am 4. Februar beim Pokal-Aus der Borussia in Bremen eine hartnäckige Muskelverletzung in den Adduktoren zugezogen. Seit dem 20. April ist der Nationalspieler zwar wieder im Einzeltraining, kann laut „Bild“ aber noch nicht maximal belastet werden.