Borussia Dortmund : Reus vor Rückkehr ins Teamtraining - Kobel noch nicht fit

Dortmund Fußball-Nationalspieler Marco Reus soll bereits in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining bei Borussia Dortmund zurückkehren.

„Bei Marco Reus ist es nicht so schlimm wie am Anfang befürchtet. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, sodass er ab nächster Woche wieder aufgebaut wird und für die kommenden Aufgaben wieder zur Verfügung steht“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Donnerstag. Demnach wäre sogar ein Champions-League-Einsatz des Dortmunder Kapitäns am kommenden Mittwoch beim FC Sevilla denkbar.