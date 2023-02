Bundesliga : Reus und der richtige Beruf: Kapitän glänzt beim BVB

Dortmund- Seine Ersatzrolle in der Champions League hat Marco Reus geärgert. Gegen Hertha BSC glänzt der BVB-Kapitän als Torschütze und Vorbereiter. Auf Kampfansagen hat er keine Lust.

Vier Tage zuvor hatte er beim 1:0-Sieg gegen den FC Chelsea in der Champions League noch 90 Minuten zuschauen müssen. Am Sonntag lief er von Beginn an auf und glänzte mit einem Traumtor per Freistoß und einer Vorlage.