Bundesliga Reus sorgt sich um Zeit nach Karriere: „Was kommt dann?“

Auf die Frage „Wovor hast du Angst?“ antwortete der Dortmunder in der YouTube-Show Unspoken: „Dieser Moment, nach meiner Karriere in ein tiefes Loch zu fallen. Emotional, aber auch nicht hundertprozentig zu wissen: Was kommt dann? Ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Ich muss immer auf Zack sein.“