Labbadia-Nachfolger : Rettungsmission mit Rekordmann: Dardai zurück bei Hertha BSC

Berlin Pal Dardai ist wieder Cheftrainer bei Hertha BSC. Und das nicht nur als reine Notlösung. Sein Vertrag gilt bis Ende Juni 2022. Unterstützt wird er von einem weiteren Fan-Liebling.

Er brauche aber auch niemandem zu erklären, was Hertha BSC für ihn bedeute. „Daher war es gar keine Frage für mich, dass ich in dieser Situation aushelfe“, sagte Dardai. Eine reine Nichtabstiegsmission für ein paar Monate wird es aber nicht: Er bekam nicht einmal zwei Jahre, nachdem der damalige Manager Michael Preetz keine Zukunft mehr mit und in Dardai gesehen hatte, einen Vertrag bis Ende Juni 2022. Offenbar trauen die aktuellen Bosse dem 44-Jährigen jetzt im Gegensatz zu denen im Jahr 2019 die Entwicklung des Teams Richtung Europacup zu.

Erstmal geht es aber nur um Abstiegskampf. „Pal lebt Hertha BSC und wir sind absolut überzeugt davon, dass er mit seiner klaren Art der Mannschaft den nötigen neuen Impuls geben wird“, sagte Hertha-Boss Carsten Schmidt am Montag in der Mitteilung. Er bezeichnete Dardai als „eingefleischten Herthaner“, der keine Eingewöhnungszeit brauche.

An diesem Dienstag geht es erstmals nach dem Hertha-Beben infolge der 1:4-Heimpleite gegen den SV Werder Bremen in der neuen Konstellation auf den Trainingsplatz. Es solle jemand sein, „der uns zusammenschweißt und in die Lage versetzt, am Wochenende bei Eintracht Frankfurt was zu holen“, hatte Hertha-Boss Schmidt am Sonntag mit Blick auf den da noch nicht bekannten Coach betont. Dardai, der wie Neuendorf nicht nur bei den Fans, sondern auch bei Spielern hohes Ansehen genießen dürfte, soll genau dieser Vereiner und Antreiber sein.