Fußball-Bundesliga Retter in der Not: Dortmund feiert „Winnertyp“ Guirassy

Zur Freude von Trainer Nuri Sahin erwies sich Guirassy als Retter in der Not. Mit zwei Treffern (44./75. Minute) und einem herausgeholten Elfmeter, den Can (61.) sicher verwandelte, hatte er maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Aufholjagd. „Wir sind alle sehr glücklich, dass er bei uns ist. Ich bin nicht nur froh, wie er die Tore macht, sondern auch wie er sich gibt“, schwärmte Sahin über den großen Ehrgeiz und die Mannschaftsdienlichkeit des ehemaligen Stuttgarters.