16. Spieltag : Remis in Wolfsburg: Leipzig verpasst Tabellenführung erneut

Wolfsburg RB Leipzig hat den Sprung auf Platz eins der Fußball-Bundesliga auch im zweiten Anlauf verpasst. Der Tabellenzweite spielte nur 2:2 (1:2) beim VfL Wolfsburg und scheint die aktuelle Schwächephase des FC Bayern München einfach nicht ausnutzen zu können.

Dabei brachte der Franzose Nordi Mukiele die Leipziger schon nach vier Minuten in Führung. Mit ihrem bislang schnellsten Tor in dieser Saison belohnte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann für eine dominante Anfangsphase. Doch so überzeugend die Gäste begonnen hatten, so stark bauten sie während der ersten Halbzeit auch wieder ab. Das nutzten die Wolfsburger zu den Toren von Wout Weghorst (22.) und Renato Steffen (35.), die beide von Yannick Gerhardt vorbereitet wurden. Abwehrspieler Willi Orban gelang in der zweiten Halbzeit wenigstens noch der Ausgleich für RB (54.). Gleich mehrere Chancen auf den Sieg ließen die Leipziger danach ungenutzt.

Danach hatte Wolfsburg durch einen Pfostenkopfball von John Anthony Brooks (62.) zwar die beste Chance zum 3:2. Deutlich mehr davon besaßen jedoch die Leipziger. Allein in der 69. Minute musste Josuha Guilavogui erst kurz vor der Linie retten und Torwart Casteels in der nächsten Aktion einen Schuss von Dani Olmo parieren. Sechs Minuten vor Schluss drang der Spanier Angeliño in den Strafraum ein und schoss knapp am Tor vorbei, statt den in der Mitte frei vor dem Tor stehenden Justin Kluivert anzuspielen (84.). Der Niederländer bekam in der Nachspielzeit doch noch eine Chance - und vergab auch die.