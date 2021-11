12. Spieltag : Remis in Mainz: Köln vermasselt dem FSV einen Europacupplatz

Remis in Mainz: Köln vermasselt dem FSV einen Europacupplatz

Mainz Ein Remis, das keinem hilft: Der FSV Mainz 05 verpasst durch das Heim-Unentschieden gegen den 1. FC Köln den Sprung auf einen Europacupplatz. Bei den Kölnern fällt die Abschlussschwäche auf.

Der 1. FC Köln hat dem FSV Mainz 05 den Sprung auf einen Europacupplatz vermasselt. Zum Abschluss des 12. Spieltages in der Fußball-Bundesliga kamen die Rheinländer in Mainz zu einem 1:1 (0:1).

Jonathan Burkardt hatte die Gastgeber in der 41. Minute mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung gebracht. Kurz nach der Pause markierte Salih Öczan (47.) vor 25.500 Zuschauern für die über weite Strecken besseren Kölner das verdiente 1:1.

Wermutstropfen für das Team von Trainer Steffen Baumgart: Kölns bester Torjäger Anthony Modeste musste mit einer schmerzhaften Verletzung vom Platz und könnte in der kommenden Woche gegen Borussia Mönchengladbach ausfallen. „Ich glaube, es ist eine schwere Prellung. Es wird ein paar Tage wehtun, aber da muss er durch“, sagte Baumgart im Streamingdienst DAZN.

„Den Punkt nehmen wir mit“, sagte Torschütze Öczan. Die Mannschaft habe vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Aber: „Man gewinnt ein Spiel nur durch Tore machen und das fehlt im Moment.“ Ebenso unglücklich mit dem Remis waren auch die Mainzer. „Das ist eine Unzufriedenheit mit der Leistung, die wir heute gebracht haben. Wir sind nicht an unsere Grenze gekommen. Den Punkt müssen wir dann mitnehmen“, meinte Torschütze Burkardt. Trainer Svensson ging mit seinem Team hart ins Gericht: „Schlechte Tage kann man haben. Aber ich fand, dass es eher an Einstellung und Haltung lag. Die Jungs wissen selber, dass es heute nicht gut genug war.“