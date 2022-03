25. Spieltag : Remis im Spitzenspiel in München - Stuttgart gewinnt

Berlin Bayern kommt gegen Leverkusen nicht über ein Remis hinaus. Mehr Tore fallen in Berlin, was die Hertha-Fans nicht freut. Freiburg kassiert ein spätes Tor, Siege feiern Wolfsburg, Bochum und Stuttgart.

Die für Sonntag angesetzte Partie des BVB in Mainz war wegen Corona-Fällen beim FSV auf Mitte März verlegt worden. Der SC Freiburg verpasste beim 1:1 (1:0) bei RB Leipzig durch ein spätes Gegentor den Sprung an den Sachsen vorbei auf Platz vier. In der unteren Tabellenhälfte erlitten Hertha BSC beim 1:4 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt und Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth beim 1:2 (0:1) beim VfL Bochum Rückschläge.

Wieder nutzten Vereine und Fans den Spieltag, um der Opfer des Kriegs in der Ukraine zu gedenken. In der Münchner Arena leuchteten die Anzeigetafeln vor der Partie in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. Die Spieler versammelten sich kurz vor dem Anpfiff am Mittelkreis um ein Transparent mit der Aufschrift: „Beendet den Krieg! Stop the war!“.