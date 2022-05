Bundesliga : Relegations-Rückspiel: Diskussion um möglichen Wechselfehler

Herthas Marvin Plattenhardt (2.v.l) geht im Relegations-Rückspiel gegen Hamburgs Bakery Jatta in einen Zweikampf. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg Zwei Tage nach dem verlorenen Relegations-Rückspiel gegen den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC gibt es unter Fans des Hamburger SV die Diskussion über einen möglichen Wechselfehler der Berliner und einen Einspruch.

In der Schlussphase des Spiels am vergangenen Montagabend (0:2) wurden Marvin Plattenhardt (81.) und Ishak Belfodil (82.) ersetzt. Danach gingen Suat Serdar (85.) und Kevin-Prince Boateng (90.) vom Feld. Laut Fifa-Regeln dürfen fünf mögliche Wechselspieler aber nur in drei Blöcken pro Halbzeit ausgetauscht werden. Sind es nun drei oder vier getrennte Wechsel?