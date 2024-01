Fußball Reise-Probleme für Fans: Fragen und Antworten zum Bahnstreik

Laut einer Bahnsprecherin nutzen normalerweise pro Wochenende rund 100 000 Fans die Bahn, um zu den Spielen zu kommen. Doch als habe die DFL es geahnt, gibt es ausgerechnet an diesem Spieltag viele Derbys oder Spiele mit räumlicher Nähe beider Clubs in der ersten Liga. So bei den Duellen Frankfurt gegen Mainz, Dortmund gegen Bochum, Leverkusen gegen Gladbach oder Augsburg gegen den FC Bayern. Doch auch im Nahverkehr gibt es Einschränkungen. So fährt die S8 von Mainz nach Frankfurt nur stündlich statt jede halbe Stunde. Doch es spielt auch Köln in Wolfsburg (rund 400 Kilometer Entfernung zwischen beiden Stadien), Leipzig in Stuttgart (468), Darmstadt in Berlin (592) oder Freiburg in Bremen (724).