Fußball-Funktionär Reiner Calmund „Calli“ wird 75: Warum der Wahl-Saarländer heute nur noch für ein Team arbeiten würde

Aber trotzdem: Im zarten Manager-Alter von 55 Jahren verließ Calmund Leverkusen im Sommer 2004 als jemand, der aus einem ehemaligen Zweitligisten einen Spitzenclub geformt hatte. Warum also hat er danach nie wieder in offizieller Funktion für einen anderen Verein gearbeitet? Wieso gelang einem wie ihm, der das Rampenlicht nicht verabscheut hat, so konsequent der Abschied aus einem so schillernden Business? Er denkt also über eine Antwort nach. „Da muss ich schon überlegen. Ich hatte direkt ein, zwei gute Angebote, war aber auch ziemlich ausgebrannt. Fast 30 Jahre am Stück, immer in der Verantwortung, immer unterm Brennglas, das macht dich schon leer“, sagt er.