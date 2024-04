Bundesliga Reiner Calmund will noch keine Glückwünsche

Der langjährige Manager Reiner Calmund will noch keine Glückwünsche zur Meisterschaft von Bayer Leverkusen entgegennehmen. „Auf keinen Fall! Es ist natürlich legitim, dass sich bei 16 Punkten Vorsprung fast schon alle so gut wie sicher sind. Aber ich habe immer noch das Vizekusen-Virus in mir“, sagte der 75-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Ich freue mich erst, wenn es dann rechnerisch auch sicher ist. Erst dann geht bei mir so richtig die Post ab!“