Vor Schalke-Werder : Reck: Mit Zuschauern schon vor Anstoß Pfiffe für Schalke

Gelsenkirchen Vor dem Duell seiner beiden Ex-Clubs Werder Bremen und FC Schalke 04 sieht der ehemalige Nationaltorwart Oliver Reck die besondere Atmosphäre der Geisterspiele als Vorteil für Gastgeber Schalke.

Angesicht der sportlichen Talfahrt mit zuletzt zehn Partien in Serie ohne Sieg wäre die Stimmung mit Zuschauern am Samstag sehr angespannt. „Wenn jetzt das Publikum in der Arena sein könnte, dann würde es ein riesiges Pfeifkonzert auf Schalke geben, und zwar garantiert schon vor dem Spiel, für diese Leistung der letzten Wochen“, sagte Reck im Interview des „Weser Kurier“.