Transfermarkt RCD Mallorca zu Hummels-Gerüchten: „Absolut nichts dran“

Nach dem Abschied des Profis bei Borussia Dortmund wird viel über die Zukunft des 35 Jahre alten Innenverteidigers spekuliert. In Italien hieß es, Hummels werde zur AS Rom in die Serie A wechseln und dort einen Zweijahresvertrag mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison unterschreiben. Aber auch bei der AC Mailand und in Saudi-Arabien soll es angeblich Interesse am Weltmeister von 2014 geben.