Transfer vor Abschluss : RB-Wunschspieler Lookman in Leipzig eingetroffen

Läuft demnächst wohl wieder im Leipzig-Trikot auf. Foto: Jan Woitas.

Leipzig Fußball-Bundesligist RB Leipzig steht unmittelbar vor einer Verpflichtung von Ademola Lookman. Der 21-jährige Offensivspieler vom FC Everton ist laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung am Dienstagnachmittag bereits am Flughafen in Leipzig eingetroffen.

Nach erfolgreichem Medizincheck soll Lookman dem Vernehmen nach am Mittwoch offiziell bei den Leipzigern vorgestellt werden. Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht allerdings noch aus.