RB Leipzig : RB-Vorstandschef: Rangnick-Abschied „schwer vorstellbar“

Leipzig RB Leipzigs Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff glaubt weiter an einen langfristigen Verbleib von Ralf Rangnick beim Fußball-Bundesligisten aus Sachsen.

Ein Abschied von Rangnick sei „aktuell schwer vorstellbar“, sagte Mintzlaff in einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Den Erfolg, den wir haben, verdanken wir nicht zuletzt Ralf Rangnick.“

Mintzlaff betonte vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) gegen den FC Bayern München die Wichtigkeit, dass es keine „schnellen Wechsel im Management“ gebe, auf die dann stets eine neue Strategie folge - „oder ein anderer Trainer, der dann wieder eine neue Spielphilosophie hat. Denn so entfernst du dich schnell von dem, was du jahrelang und nachhaltig aufgebaut hast.“