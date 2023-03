25. Spieltag RB-Trainer Rose nach Pleiten-Woche: „Nicht so viel reden“

Was den Coach so ärgerte, waren die vier vergebenen Großchancen in der Nachspielzeit - es waren übrigens die ersten des Spiels - aber noch viel mehr das Gegentor. „Es ist mehr als ärgerlich, dass wir als RB Leipzig mit unseren Zielen über so ein einfaches Tor ein Bundesliga-Spiel verlieren“, sagte er. Auf die Situation, dass die Bochumer weite Einwürfe durch Philipp Hofmann auf den langen Pfosten verlängern lassen, habe er im Vorfeld klar hingewiesen. „Was Einfacheres gibt es ja nicht“, schimpfte der Coach: „Ich weiß, was kommt. Das ist eigentlich relativ simpel.“ So war es das 15. Standard-Gegentor im 24. Saisonspiel. „Ich verlange, dass wir das besser verteidigen“, sagte Rose. Er gehe davon aus, „dass die Spieler das selbst wissen“.