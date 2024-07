Fußball-Bundesliga RB-Trainer Rose glaubt an einen konkurrenzfähigen Kader

Trotz der nicht selbst zu beeinflussenden Transfergerüchte um seinen spanischen Unterschiedsspieler Dani Olmo und einem augenblicklich nur neun Profis umfassenden Rumpfkaders im Training blickt RB Leipzig-Trainer Marco Rose entspannt auf die vor ihm liegende Zeit und die neue Saison der Fußball-Bundesliga. „Wir arbeiten daran, Dani hierzubehalten, aber im Hintergrund auch daran, Spielerprofile zu erstellen, die wir brauchen. Wir wissen, was wir an ihm haben, er weiß, was er an uns hat. Und wir alle kennen die Vertragsmodalitäten. Wir haben nicht das letzte Wort und die Hand drauf“, sagte Rose am Dienstag nach der Vormittagseinheit des zweiten Trainingstages.