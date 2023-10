Bundesliga RB-Trainer Rose: Dani Olmo fällt wohl erneut lange aus

Leipzig · RB Leipzigs Trainer Marco Rose rechnet mit einem erneut langen Ausfall von Mittelfeldstar Dani Olmo. „Es sieht nicht ganz so gut aus, er ist jetzt gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Da ist schon was an der Schulter kaputt“, sagte der Chefcoach nach dem 6:0 des Pokalsiegers gegen den 1. FC Köln dem TV-Sender Sky.

Leipzigs Dani Olmo verletzte sich nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung gegen Köln an der Schulter. Foto: Jan Woitas/dpa

Der gerade erst in der 63. Minute eingewechselte Olmo war wenig später vom Kölner Luca Kilian von den Beinen geholt worden und verließ in der 70. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht wieder den Platz. „Wir müssen mit einer langen Ausfallzeit rechnen“, sagte Rose. Der 25 Jahre alte Olmo war nach einer längeren Zwangspause wegen einer Kniestauchung gerade erst ins Team zurückgekehrt. „Das ist für mich echt schwer zu ertragen, für den Jungen auch“, sagte Rose. Der Spanier sei für das RB-Team wichtig als Spieler und als Mensch. „Es wäre für die nächsten Wochen fantastisch gewesen, diesen Spieler zu haben. Die Unterschiedsspieler müssen gesund bleiben“, sagte Rose. © dpa-infocom, dpa:231028-99-740779/2

(dpa)