Bundesliga : RB-Trainer Marsch: „Vielleicht qualitativ breitesten Kader“

Leipzig Trainer Jesse Marsch von Fußball-Bundesligist RB Leipzig sieht seine Mannschaft für die neue Saison sehr gut aufgestellt.

Besonders hart ist der Konkurrenzkampf in der Offensive der Leipziger, die sich in dieser Woche im Trainingslager im österreichischen Saalfelden auf die Saison vorbereiten. In Alexander Sörloth, Yussuf Poulsen, Hee-chan Hwang, André Silva und Brian Brobbey stehen Marsch aktuell fünf Angreifer zur Verfügung. „Vier Stürmer wären gut um jede Position doppelt zu besetzen. Ich denke, wir finden eine Lösung“, sagte der US-Amerikaner. „Gerade, wo wir mittlerweile fünf Mal wechseln dürfen, wird die Bank gebraucht und jeder bekommt seine Chance.“