Bundesliga : RB-Trainer Marsch fordert gegen Freiburg „beste Leistung“

Leipzig Cheftrainer Jesse Marsch vom Vizemeister RB Leipzig fordert von seinem Team gegen den noch unbezwungenen SC Freiburg eine deutliche Leistungssteigerung.

Obwohl der Verein in der Länderspielpause ein Dutzend Nationalspieler abstellen musste und somit kaum Training vor dem Bundesligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Breisgau möglich war, sieht Marsch darin keinen Nachteil. „Ich finde es mehr als Vorteil, dass wir so viele Spieler in den Nationalteams haben, denn somit haben wir viel Qualität in der Mannschaft“, betonte der US-Amerikaner.