Möglicher Wechsel zu Bayern RB-Sportchef Schröder zu Eberl: „Max wird das schaffen“

Er würde dann Nachfolger von Hasan Salihamidzic, der am Ende der vorigen Saison gehen musste. Eberl war in der Bundesliga bereits als Manager von Borussia Mönchengladbach erfolgreich. Anfang Dezember 2022 wurde er Sport-Geschäftsführer in Leipzig; im September 2023 stellten die Vereinsbosse ihn aber frei, weil sie ein mangelndes Bekenntnis zu RB empfanden.