Verletzung beim Länderspiel : RB-Profi Poulsen reist von dänischer Nationalmannschaft ab

Leipzig Yussuf Poulsen reist vorzeitig von der dänischen Fußball-Nationalmannschaft ab und kehrt zu seinem Club RB Leipzig zurück.

Das teilte der dänische Verband mit. Poulsen war beim 2:4 in den Niederlanden kurz vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt worden. Der Stürmer hatte sich womöglich an der Leiste verletzt. Damit verpasst der 27-Jährige das Spiel Dänemarks am Dienstag (18.00 Uhr) in Kopenhagen gegen Serbien.