Nach Corona-Infektion : RB Leipzigs Top-Torschütze Nkunku zurück im Training

Leipzig Nach seiner Coronavirus-Infektion ist Christopher Nkunku ins Training von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zurückgekehrt.

Der 24-Jährige nahm nach seiner Rückkehr aus Frankreich wie geplant an der Trainingseinheit teil und ist eine Option für den Rückrundenauftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05. In der Hinrunde traf der 24-Jährige sieben Mal in der Liga und ist damit der torgefährlichste Spieler des nur auf Platz zehn liegenden Vizemeisters.