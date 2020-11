Häusliche Quarantäne : RB Leipzigs Stürmer Hwang positiv getestet

Leipzig Stürmer Hee-chan Hwang von RB Leipzig ist nach seiner Rückkehr von der südkoreanischen Nationalmannschaft positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

„Er geht nun direkt in häusliche Quarantäne außerhalb des RBL-Trainingszentrums und wird in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weiter engmaschig getestet“, teilte der Verein per Twitter mit.