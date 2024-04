29. Spieltag RB Leipzig weiter auf Königsklassen-Kurs

Danach neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld etwas. Nach einem Ballgewinn passte Olmo auf den in der Mitte frei stehenden Sesko (33.), doch dem Slowenen sprang der Ball zu weit vom Fuß. Danach übernahm Leipzig mehr und mehr die Spielanteile, Wolfsburg stand komplett hinten drin. Die größte Chance zum Ausgleich hatte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Kevin Behrens, doch er konnte in Bedrängnis nicht richtig abschließen, danach kam der Ball zu Kilian Fischer, dessen Ball übers Tor ging. Im Gegenzug köpfte Simakan den Ball hauchdünn am Tor vorbei.