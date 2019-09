Spitzenspiel in der Bundesliga : Hier Jobgarantie, da Dauerdruck

Julian Nagelsmann muss um seinen Trainerstuhl bei RB Leipzig nicht bangen. Sein Vorgesetzter Oliver Mintzlaff kalkuliert „die eine oder andere Niederlage“ ein und gibt Nagelsmann Zeit, damit dieser „Dinge verändern“ kann. Foto: dpa/Jan Woitas

Leipzig Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel in Leipzig kann RB-Trainer Julian Nagelsmann entspannter als Bayerns Niko Kovac sein.

Das Lächeln von Julian Nagelsmann ist bei Überraschungen gegen den FC Bayern immer besonders schelmisch. Das gelang ihm schon in der Jugend als Spieler des TSV 1860 München. Als jüngster Cheftrainer in der Bundesliga besiegte er dann mit der TSG Hoffenheim in der Saison 2016/2017 den Rekordmeister mit 1:0. In der Saison darauf legte er ein 2:0 nach. „Ich habe eine gute Bilanz gegen Bayern. Ich hoffe, dass wir die am Samstag ausbauen können. Dann mit einem anderen Club, aber mit demselben Trainer“, sagt Nagelsmann.

Der 32 Jahre alte Nachfolger von Ralf Rangnick, der auch schon als ein künftiger Kandidat für den Trainerposten in München gehandelt wurde, kann das insgesamt neunte Duell von RB Leipzig gegen den Double-Gewinner als Tabellenführer mit zwei Zählern Vorsprung entspannt angehen. Er hat in Sachsen quasi eine Jobgarantie. „Er muss nicht nervös werden, wenn es mal die eine oder andere Niederlage gibt. Wir wissen, dass das eine neue Zeitrechnung ist und sich Dinge verändern und es dafür eine gewisse Eingewöhnung braucht“, meinte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff vor dem Saisonstart.

Anders sind die Vorzeichen bei Niko Kovac, der in seinem ersten Bayern-Jahr eher durch ein Stahlbad gegangen ist. Gerade in den entscheidenden Wochen vor dem Pokalfinale im Mai gegen Leipzig (3:0) hatte er in der Endphase der Meisterschaft öffentliche Rückendeckung der Führungsriege vermisst. Anders als der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge war aber Präsident Uli Hoeneß der große Unterstützer von Kovac im Verein.

Besonders in der Champions League wird nun in seinem zweiten Jahr mehr als das Achtelfinale erwartet. „Wir möchten das Double verteidigen. Und international möchten wir sehr viel besser abschneiden“, sagte der 47-jährige Kovac zur eigenen Zielsetzung. „Ich glaube, dass Niko weiß, dass wir ein Club sind, der Erfolg braucht. Dem stellt er sich, dem stellen sich alle hier in dem Club“, hatte Rummenigge auf der USA-Reise der Münchner verkündet. „Ich wünsche ihm eine genauso erfolgreiche Saison wie im Vorjahr mit dem Double – und die eine oder andere Runde mehr in der Champions League. Dann wären alle hochzufrieden beim FC Bayern.“

Kovac will dabei das Duell in Leipzig nicht überbewerten. „Wir hatten jetzt schon drei Härtetests in der Bundesliga“, meinte Kovac nach dem 6:1 gegen Mainz auf die Frage, ob Leipzig die erste echte Prüfung in dieser Saison sei. Nagelsmann – 2017 nach dem Coup gegen die Bayern zum „Trainer des Jahres“ gewählt - sieht die Münchner derzeit schon sehr gefestigt und verlangt von seiner Mannschaft eine „außergewöhnlich gute Leistung“.

Als Trainer des FC Bayern München ist Niko Kovac ständigen Druck gewohnt. Foto: dpa/Sven Hoppe