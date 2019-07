Leistungsträger : RB Leipzig strebt zeitnahes Treffen mit Werner an

RB Leipzig strebt zeitnahes Treffen mit Werner an

Leipzig Die Zukunft von RB Leipzigs Fußball-Nationalspieler Timo Werner sollte sich bald klären.

„Wir werden uns zeitnah noch mal austauschen, dann wird er eine Entscheidung treffen und wir werden jede Entscheidung akzeptieren“, kündigte Leipzigs neuer Sportdirektor Markus Krösche in einem Interview der „Bild am Sonntag“ an. „Es soll sich aber nicht bis ins Unendliche ziehen“, ergänzte er. Das wisse Werner auch.