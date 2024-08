Fußball-Testspiele RB Leipzig schafft Remis im letzten Test gegen PSG

RB-Trainer Marco Rose schickte in Xavi Simons jenen Spieler in die Startelf, der erst am Montag von PSG erneut an die Leipziger für eine Saison verliehen worden war. Auch der erst seit dieser Woche wieder trainierende deutsche Nationalspieler David Raum erhielt das Vertrauen des Coaches. Verzichten musste RB auf die verletzten Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, Neuzugang Assan Quedraogo und El Chadaille Bitshiabu sowie auf den olympischen Silbermedaillengewinner Castello Lukeba. PSG war ohne 14 Spieler seines Kaders angereist. Dafür stand der von Eintracht Frankfurt nach Paris gewechselte Willian Pacho von Beginn an auf dem Feld.