Nach Champions-League-Endrunde : RB Leipzig nimmt Training wieder auf

Leipzig Die Profis von Fußball-Bundesligist RB Leipzig haben acht Trage nach dem verlorenen Halbfinale der Champions League wieder das Training aufgenommen.

Chefcoach Julian Nagelsmann konnte mit Ausnahme von Ibrahima Konaté (Reha-Training nach Hüftverletzung) und Stürmer-Talent Hugo Novoa, der erst am Montag ins Training einsteigen wird, alle Spieler begrüßen. Neben den Neuzugängen Hee-chan Hwang und Benjamin Henrichs, die in der Champions League beide noch nicht spielberechtigt waren, stand auch der neue Co-Trainer Xaver Zembrod mit auf dem Platz.

Auch Patrik Schick und Angelino, deren Leihverträge bei RB am 31. August auslaufen, befinden sich weiterhin in Leipzig. Während AS Rom für Stürmer Schick eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro fordert, was RB aber zu teuer ist, hoffen die Leipziger bei den Verhandlungen mit Manchester City über einen Wechsel von Angelino auf eine Einigung. „Wir sind nach wie vor optimistisch, bei Angelino eine Lösung zu finden und haben vor, auch in der Offensive noch etwas zu tun“, sagte der Kaufmännische Leiter Sport Florian Scholz der „Mitteldeutschen Zeitung“.