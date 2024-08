Trainingslager RB Leipzig mit klarer Niederlage zum Abschluss der USA-Reise

RB Leipzig hat zum Abschluss der USA-Reise ein Testspiel gegen die Wolverhampton Wanderers klar verloren. In Miami setzte es am Samstag (Ortszeit) gegen den Premier-League-Club ein 0:3 (0:1). Lukas Klostermann (18.) mit einem Eigentor, Pablo Sarabia (62.) und Rodrigo Gomes (73.) trafen für die Engländer. Nach der Partie trat RB die Heimreise an. Am nächsten Samstag (18.00 Uhr) steht ein letzter Test vor Beginn der neuen Saison daheim gegen Paris Saint-Germain an.