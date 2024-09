Fußball-Bundesliga RB Leipzig gegen Union ohne beide Cheftrainer

Bei der Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen Union Berlin und RB Leipzig heute (15.30 Uhr/Sky) werden die Cheftrainer beider Mannschaften an der Seitenlinie fehlen. Leipzigs Trainer Marco Rose wurde beim 3:2-Sieg der Leipziger bei Meister Bayer Leverkusen mit einer Gelb-Roten Karte auf die Tribüne verwiesen und fehlt gesperrt. Unions Coach Bo Svensson laboriert weiter an einem Infekt, der eine Anwesenheit im Stadion ausschloss, wie die Berliner mitteilten.