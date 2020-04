Transfermarkt : RB Leipzig dementiert Bericht um Wechsel von Bremer Rashica

Will den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und Werder Bremen verlassen: Milot Rashica. Foto: Carmen Jaspersen/dpa.

Leipzig Milot Rashica möchte Werder Bremen verlassen und der Verein muss den Stürmer aus finanziellen Gründen wohl auch verkaufen. Das war schon länger klar. Jetzt könnte das aber schneller gehen als erwartet.

Unter Hinweis auf die Vereinsphilosophie wies Krösche einen entsprechenden Bericht zurück. „Da muss uns ein Journalist mit anderen Clubs verwechselt haben. Wir standen nie mit solchen Zahlen und Ablösen in Verbindung, erst recht nicht in der jetzigen Zeit“, ließ Krösche mitteilen. Das Interesse an Rashica dementierte Krösche indes nicht.