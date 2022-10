Bundesliga : RB-Coach Rose über Eberl: „Wird Leipzig guttun“

Leipzig Nach Ansicht von Trainer Marco Rose wird der neue Sport-Geschäftsführer Max Eberl den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig auf eine neue Stufe heben.

„Ich glaube, dass er dort viele Dinge auf einen guten Weg bringen wird. Viele Sachen sind in Leipzig schon sehr professionell, aber Max wird möglicherweise ein paar Sachen bündeln und mit seiner positiven Art viele Leute mitnehmen. Das wird Leipzig guttun“, sagte der RB-Coach im Podcast „Einfach mal Luppen“ mit dem früheren Weltmeister Toni Kroos.

Am Dienstagabend war Eberl beim 4:0 im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV erstmals seit der Bekanntgabe seiner Verpflichtung im Leipziger Stadion. In der Woche davor hatte der künftige Sportchef bereits das 2:0 in der Champions League bei Celtic Glasgow live im Stadion erlebt.