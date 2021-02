Bundesliga : RB-Coach Nagelsmann erwartet Gladbacher Rotation

Leipzig Julian Nagelsmann von RB Leipzig erwartet im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach eine Rotation beim Kontrahenten.

„Wir versuchen zu prognostizieren, wer beginnt und wer spielen wird. Vor dem Spiel in der Hinrunde war es auch so, dass Marco ein bissel gewechselt hat, das ist ganz normal wenn du unter der Woche Champions League spielst und ein paar Spieler angeschlagen sind“, sagte Nagelsmann vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky).