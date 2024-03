Bundesliga RB-Coach Marco Rose kritisiert Videoschiedsrichter

Schiedsrichter Frank Willenborg entscheidet auf Handelfmeter, nachdem ein Querpass von Leipzigs Lois Openda an Andreas Hanche-Olsen abgeprallt war. Schon in der ersten Zeitlupe war zu sehen, dass der Norweger den Ball an den Oberschenkel bekommen hatte. „Das haben wir auf der Bank nach 30 Sekunden gesehen. Da hat der VAR gefühlte vier Minuten gebraucht, um das auf Strecke zu bringen“, sagte Rose. „Da schicke ich den Schiedsrichter gar nicht raus.“