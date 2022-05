Relegation : Rat an HSV-Fans: Neutrale Kleidung außerhalb des Fan-Blocks

Rat an HSV-Fans: Neutrale Kleidung außerhalb des Fan-Blocks

Die untergehende Sonne scheint auf das Olympiastadion in Berlin. Foto: Christophe Gateau/dpa

Berlin Die Fans des Hamburger SV wollen vor dem Relegations-Hinspiel um die Zugehörigkeit zur Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC Vorsorge treffen.

Da der Berliner Verein per Twitter warnte: „Achtung: Außerhalb des Gästebereichs (Blöcke G/H, I und 15-17) ist das Tragen von Fankleidung des Gästeteams untersagt. Unser Ordnungspersonal wird in solchen Fällen den Zutritt ins @Oly_Berlin bzw. zu den Plätzen verweigern“, wollen HSV-Anhänger in anderen Stadionbereichen kein Risiko eingehen und sich dezenter kleiden.