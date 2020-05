Wegen Corona-Krise : Rangnick regt neue Diskussion über 50+1-Regelung an

Leipzig Ralf Rangnick hat sich für eine neue Diskussion über den Wegfall der 50+1-Regel ausgesprochen.

„Es gibt ja schon Vereine, die durch Corona wirtschaftlich in Not geraten sind. Da muss man überlegen, was ist besser: Insolvenz anmelden oder durch Investorengelder retten?“, sagte der Head of Sport and Development der Red Bull GmbH der „Bild“.