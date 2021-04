Corona-Fall : Quarantäne-Sorgen für Hertha-Coach: „Nicht rumheulen“

Berlin Corona hat Pal Dardai getroffen. Der Trainer macht sich Sorgen. Sein Team isoliert, die Auswirkungen auf den Abstiegskampf unklar. Wichtig: Die Gesundheit seiner Familie und der Spieler. Der Quarantäne-Alltag sorgt für ein Lächeln.

Seitdem sind das komplette Team und alle engen Betreuer in häuslicher Quarantäne, 14 Tage lang. Er beobachtet das Online-Training seiner Profis, telefoniert „15 Mal am Tag“ mit Freund und Co-Trainer „Zecke“ Neuendorf und muss seinen Sohn Bence beruhigen, der ebenfalls den Flachbau zehn Fahrrad-Minuten vom Olympiastadion entfernt nicht verlassen darf. Ein bisschen habe sein jüngster Sprössling, der für Herthas U16 kickt, schon darüber gemault. So beschreibt Dardai einen Tag in der Isolierung.