Norwegischer Nationalspieler : Quarantäne oder nicht? Verwirrspiel um BVB-Star Haaland

Dortmund Darf er spielen oder nicht? Der Corona-Fall in der norwegischen Nationalmannschaft um BVB-Star Erling Haaland dürfte die Bereitschaft vieler Vereine zur Abstellung von Nationalspielern weiter senken. Im europäischen Durcheinander drohen ungeahnte Probleme.

Positive Signale am Montag aus Leipzig sorgten beim BVB jedoch für erste Beruhigung. Demnach muss Haalands Nationalmannschaftskollege Alexander Sörloth nicht in eine mehrtägige Quarantäne. Nach Angaben des Clubs müsse der Stürmer den bei allen Rückkehrern üblichen negativen Corona-Test nachweisen, der am Montag durchgeführt wird. Dann kann Sörloth nach den Vorgaben des zuständigen Leipziger Gesundheitsamts wieder das Training aufnehmen und darf auch am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt spielen.