DFB-Sportgericht Pyro und ein Tritt: 65.400 Euro Strafe für Holstein Kiel

Beim 1:1 der Kieler im vorletzten Spiel der vergangenen Zweitliga-Saison gegen die Fortuna waren am 11. Mai laut Anklage von Kieler Zuschauern 62 Bengalische Feuer, zwölf Blinker und zehn Rauchtöpfe gezündet worden. Durch das Remis hatten sich die Kieler den Aufstieg vorzeitig gesichert. Den Düsseldorfern blieb als Dritter nur die Relegation, in der sie scheiterten. Nach dem Abpfiff am 11. Mai hatten die Holstein-Fans den Rasen gestürmt. Einer der Anhänger trat Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier. Holstein Kiel hat dem Urteil zugestimmt. Damit ist das Urteil rechtskräftig.